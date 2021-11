Rennes Evénement en ligne Ille-et-Vilaine, Rennes DU Mandataire judiciaire à la protection des majeurs : réunion d’information Evénement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

DU Mandataire judiciaire à la protection des majeurs : réunion d’information Evénement en ligne, 3 mars 2022, Rennes. DU Mandataire judiciaire à la protection des majeurs : réunion d’information

Evénement en ligne, le jeudi 3 mars 2022 à 17:00

Ce [**diplôme d’Université**](https://formations.univ-rennes1.fr/diplome-duniversite-mandataire-judiciaire-la-protection-des-majeurs-mjpm) associant la faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1 et Askoria vise l’acquisition des compétences requises pour l’exercice des mesures judiciaires de protection des majeurs. Cette réunion d’information en ligne a pour objectif de présenter : * l’organisation de la formation * les pré-requis nécessaires à l’entrée en formation * le contenu des domaines de formation, des modalités d’évaluation… * les modalités de candidature pour la prochaine rentrée Cette présentation sera suivie d’un temps de question/réponse. ► [INSCRIPTION](https://formation-continue.univ-rennes1.fr/du-mjpm-info)

Inscription obligatoire

Les réponses aux questions que vous vous posez avant de candidater… Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T17:00:00 2022-03-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Evénement en ligne Adresse Rennes Ville Rennes lieuville Evénement en ligne Rennes