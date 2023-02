DU LUXE ET DE L’IMPUISSANCE EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS, 9 février 2023, PARIS.

DU LUXE ET DE L’IMPUISSANCE EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-02-26 14:30. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Chez Jean-Luc Lagarce, tout est theìa?tre.Son œuvre theìa?trale, bien su?r ; mais pas seulement.Ses reìcits eìgalement ; cela a eìteì largement prouveì.Mais aussi son journal.Et cela me parai?t eìvident encore d’avantage avec Du luxe et de l’impuissance, le recueil de ses eìditoriaux.Tout y est theìa?tre, parce que rien n’y est theìa?tral.La Vie est laÌ, aÌ chaque mot, entre chaque mot. Eìvidente, simple, bouleversante, elle est laÌ, aÌ en pleurer, aÌ en rire aussi.La Vie ; et la Mort aussi.Cette succession d’articles est un seul reìcit; qui a son uniteì de temps, de lieu et d’action.Le personnage est chez lui (ou dans sa loge); il va sortir (ou entrer en sceÌne); pour toujours (il se rend aÌ l’ho?pital ouÌ il sait qu’il va mourir) ; il doit se preìparer aÌ sa mort, choisir ce qu’il va emporter.Aucun accessoire reìaliste, ou le minimum; l’acteur et les mots les font exister.La preìsence de l’acteur dans un grand espace presque vide et les mots de Lagarce, et toutes les penseìes, les eìmotions non dites, et qui, je le souhaite, seront entendues, comme l’infini- ment grand et l’infiniment petit qui affleurent entre les mots du dernier texte du recueil, deìfinition admirable du comeìdien, et de l’humain, ce qui chez Lagarce revient au me?me.Creìe en juillet 2014 au Theìa?tre des Halles (dir. Alain Timar). Nous ne «reprenons» pas ce spectacle, mais, comme le dit Peter Brook, nous le « refaisons », riches tous deux de nos ressentis depuis le plateau et depuis la salle.Le cadre et le dessin sont les me?mes, mais nos doigts sur la toile ferons encore plus ressortir les deìtails, creusant, lissant, eìcre?tant…Ivan Morane DU LUXE ET DE L’IMPUISSANCE EUR24.2 24.2 euros

EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS PARIS Route du champs de manoeuvre 75012

