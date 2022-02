Du Louvre au MUDAAC : l’extraordinaire histoire de la collection Campana Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC), le dimanche 26 juin à 15:30

Dans les années 1830, le marquis Giampietro Campana (1809-1880) se fait connaître par ses fouilles archéologiques à Rome et à Ostie, ainsi que par l’importante collection archéologique qu’il constitue, bientôt considérée comme l’une des plus riches et les plus variées de l’époque. Son projet de créer un musée universel se heurte rapidement à un manque de moyens financiers qui l’amène à solliciter des prêts le conduisant quelques années plus tard à la faillite. Arrêté en 1857, il est condamné, en 1858, à 20 ans de galères et sa collection est dispersée dans l’Europe entière. En 1861, l’empereur Napoléon III acquiert 11 835 objets pour le musée du Louvre et un certain nombre de musées de province, dont le musée départemental des Vosges.

Gratuit. Sur réservation.

2022-06-26T15:30:00 2022-06-26T17:00:00

