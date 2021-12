Toulouse Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Du livre à la scène Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Du livre à la scène Médiathèque Saint-Cyprien, 26 janvier 2022, Toulouse. Du livre à la scène

Médiathèque Saint-Cyprien, le mercredi 26 janvier 2022 à 18:30

Mercredi 26 janvier à 18h30 Les comédiens de l’atelier adulte du théâtre Jules Julien-Le studio proposent des lectures théâtralisées de textes choisis des auteurs invités sur le temps forts à venir consacré à l’écriture théâtrale Jeunesse en 2022 : Manon Ona, Aurélie Namur, Stéphane Jaubertie et Ronan Mancec, proposition en préambule de l’exposition Itinéraire de Création qui sera présentée à partir du 15 février à la Médiathèque José Cabanis. Durée : 1h Mercredi 26 janvier à 18h30 Les comédiens de l’atelier adulte du théâtre Jules Julien-Le studio proposent des lectures théâtralisées de textes choisis des auteurs invités sur le temps forts à venir c Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse

