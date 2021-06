Montargis Moulin Bardin Loiret, Montargis Du lierre à la lessive Moulin Bardin Montargis Catégories d’évènement: Loiret

Apprenez à fabriquer de la lessive avec du lierre… Atelier Do it yourself zéro déchet ! Par le service Développement durable de la ville d’Amilly. Samedi 10 juillet à 14h30 au Moulin Bardin, à Saint-Firmin. Renseignements et inscriptions : 02 38 28 76 25 ou [communication@amilly45.fr](mailto:communication@amilly45.fr) Apprenez à fabriquer de la lessive avec du lierre… Moulin Bardin RUE DU Moulin Bardin Montargis Loiret

