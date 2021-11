Orleans salle de la madeleine Loiret, Orléans Du Levant espagnol à Oran salle de la madeleine Orleans Catégories d’évènement: Loiret

salle de la madeleine, le samedi 20 novembre à 15:00

Alicante et Oran, deux villes que séparent à peine 300 kilomètres, une demi journée de bateau. . L’Oranie, département français de 1848 à 1962, a été une terre de peuplement à majorité hispanique dans l’Algérie coloniale française. L’événement parlera des “Argelinos” , ces espagnols d’Algérie, dont les parents ou les ascendants ont émigré du Nord vers le Sud, du Levant à Oran, pour trouver du travail ou pour se réfugier. Nous accueillerons à 15h : [Anne Dulphy](https://www.editions-vendemiaire.com/catalogue/anne-dulphy/entre-lespagne-et-la-france/) : Historienne -” Spécifités du peuplement espagnol de la colonie oranaise” à 16h 15: [[http://blasderobles.fr/](http://blasderobles.fr/)](http://blasderobles.fr/) autour de son roman ” Dans l’épaisseur de la chair” Vers 17h 30 : Après un échange avec le public, le groupe OcciMOr qui cloturera l’après midi avec quelques airs entre les deux rives de la Méditerranée. Une exposition ‘ Espanoles en Argelia” , prêtée par Juan Jamon Roca, enseignant à Alicante en liaison avec l’association lyonnaise “Coup de Soleil” viendra compléter l’événement qui est soutenu par le service culturel de la Mairie d’Orléans. Il est recommandé de se pré inscrire.

entrée libre – pass sanitaire et masque – pré inscription recommandée-

salle de la madeleine 103 Faubourg Madeleine Orleans Loiret

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T19:00:00

