Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Du kéfir pour nos intestins avec Isabelle Descamps Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Du kéfir pour nos intestins avec Isabelle Descamps Maison écocitoyenne, 14 décembre 2021, Bordeaux. Du kéfir pour nos intestins avec Isabelle Descamps

Maison écocitoyenne, le mardi 14 décembre à 16:00

**…de vitamines et de protéines qui permettent d’améliorer le confort de l’intestin.** **Venez découvrir cette boisson et repartez avec des graines.** **Public adulte, sur inscription** **Le pass sanitaire est demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

Le kéfir de fruit est considéré comme une véritable boisson bienfaisante. Il regorge de bonnes bactéries… Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T16:00:00 2021-12-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux