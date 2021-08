Paris La Maison de la Poésie île de France, Paris Du jazz plein les yeux ! La Maison de la Poésie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du jazz plein les yeux ! La Maison de la Poésie, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

Concert, improvisations littéraires et installation sonore autour du livre-objet MegaOctet retraçant l’histoire du jazz band du même nom, publié par les éditions Première Pression à Froid Pour fêter les 30 ans d’existence de la grande formation jazz et musiques improvisée, le Andy Emler MegaOctet, un livre-objet est paru pour reconstituer l’histoire du groupe à travers le récit de ses musiciens, ingénieurs du son, techniciens lumière…toute une troupe dont la figure de proue est Andy Emler. L’orchestre imagine une forme d’improvisation autour de ses derniers morceaux, mêlée d’improvisations vocales par l’écrivaine Nicole Caligaris, préfacière du livre. En parallèle, les éditions PPAF proposent une installation de leur componium motorisé, qui transpose une composition d’Andy Emler en langage typographique, sur le modèle d’un orgue de Barbarie. LE LIVRE

La particularité du livre MegaOctet, Verbateam, dont la maquette a été imaginée spécifiquement autour du matériau des échanges entre les membres du groupe, est un leporello de 96 « pages », où les partitions textuelles des intervenants sont présentées en surimpression de lignes graphiques évoquant les vibrations sonores. L’objet-livre évoque ainsi tour à tour le carton perforé des orgues de Barbarie, les reliefs d’une carte typographique, ou encore les ondulations hertziennes d’une bande sonore. MegaOctet, livre collectif, Éditions Première Pression A Froid, 2019

http://www.ppafeditions.fr/portfolio/megaoctet-verbateam/ A voir aussi :

Dernier album du MegaOctet, Just a beginning (coproduction label PeeWee! et la Compagnie aime l’air), sortie le 15 octobre 2021. Concerts -> Jazz La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin Paris 75003

11 : Rambuteau (174m) 4 : Étienne Marcel (249m)

Contact :Les Editeurs associés 0143368119 contact@festival-raccords.com http://www.festival-raccords.com/ https://www.facebook.com/events/1017392268800279 0143368119 contact@festival-raccords.com Concerts -> Jazz Insolite;Musique

Date complète :

2021-09-25T20:00:00+02:00_2021-09-25T22:00:00+02:00

© Christophe Charpenel

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison de la Poésie Adresse Passage Molière, 157 rue Saint Martin Ville Paris lieuville La Maison de la Poésie Paris