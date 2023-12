Du Jardin Rachmaninov au Parc Chapelle charbon Entrée principale du jardin Rachmaninov 23 Rue Tristan Tzara, 75018 Paris Paris, 15 janvier 2024, Paris.

Le lundi 15 janvier 2024

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Quand des espaces verts modèlent la ville

Le jardin Rachmaninov, imaginé en 1991, par la

paysagiste Kathryn Gustafson, abrite des essences rares et variées tel l’érable

à peau de serpent ou le copalme sur une surface de 5 400 m². Les gradins à

l’entrée sont disposés autour d’un vaste bassin d’où s’échappe un petit

ruisseau entouré de massifs d’arbustes et de parterres de fleurs. La promenade

se poursuit au parc Chapelle-Charbon. Quarante ans plus tard, ce nouveau parc

permet d’augmenter la surface en espace vert de ce quartier de 28 841 m².

Un jeu de perspectives, d’allées courbes et de pentes douces confère à ce parc

sobriété et naturel. Une palette végétale essentiellement francilienne, formant

prairies, vergers ou jardins, favorise la biodiversité. Outre son auvent, vestige de son passé

ferroviaire, le parc offre une diversité d’usages, entre promenades oisives et

structures sportives et de loisirs.

