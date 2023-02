DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES, 30 mars 2023, Montpellier . DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES rue du Jardin de la Reine Montpellier Herault

2023-03-30 15:00:00 – 2023-03-30 17:00:00 Montpellier

Herault Poussez les portes des espaces confidentiels du plus ancien jardin botanique de France, créé en 1593 par Richer de Belleval. La visite vous mènera tour à tour au très secret jardin de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine d’Aragon, puis au jardin des Plantes. Rendez-vous à l’entrée du jardin de la Reine

Durée : 2h Réservation obligatoire à venir prochainement Poussez les portes des espaces confidentiels du plus ancien jardin botanique de France, créé en 1593 par Richer de Belleval. La visite vous mènera tour à tour au très secret jardin de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine d’Aragon, puis au jardin des Plantes. contact@ot-montpellier.fr +33 4 67 60 60 60 https://book.montpellier-tourisme.fr/fr/evenements/815637/du-jardin-de-la-reine-au-jardin-des-plantes/afficher-les-details?filter=c%3D32319%3Bd%3D20190627%7C99991231 Montpellier

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse rue du Jardin de la Reine Montpellier Herault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Herault

Montpellier Montpellier Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier /

DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES 2023-03-30 was last modified: by DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES Montpellier 30 mars 2023 Hérault montpellier rue du Jardin de la Reine Montpellier Hérault

Montpellier Herault