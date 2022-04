DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES Montpellier, 29 juin 2022, Montpellier.

DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES Montpellier

2022-06-29 – 2022-06-29

Montpellier Hérault

9 9 EUR Poussez les portes des espaces confidentiels du plus ancien jardin botanique de France, créé en 1593 par Richer de Belleval. La visite vous mènera tour à tour au très secret jardin de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine d’Aragon, puis au jardin des Plantes.

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) FACULTATIF POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous à l’entrée du jardin de la Reine

Durée : 2h

Poussez les portes des espaces confidentiels du plus ancien jardin botanique de France, créé en 1593 par Richer de Belleval. La visite vous mènera tour à tour au très secret jardin de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine d’Aragon, puis au jardin des Plantes.

Poussez les portes des espaces confidentiels du plus ancien jardin botanique de France, créé en 1593 par Richer de Belleval. La visite vous mènera tour à tour au très secret jardin de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine d’Aragon, puis au jardin des Plantes.

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) FACULTATIF POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous à l’entrée du jardin de la Reine

Durée : 2h

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-15 par