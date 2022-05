Du jardin au salon Atelier-Galerie Bleu, 25 juin 2022, Lille.

Du jardin au salon

Atelier-Galerie Bleu, le samedi 25 juin à 12:30

**Au jardin Niwa Hanagara, de 12h à 14h :** Jardin partagé géré par la Maison de Quartier Les Moulins, niché derrière la résidence Edouard Herriot, il sera le lieu idéal pour démarrer ce CAP des remparts dans le quartier Moulins à Lille. Autour d’un barbecue, en déambulant dans les allées, vous pourrez découvrir et admirer plus de 400 variétés de végétaux plantés par les habitants, les enfants accompagnés de Frankie. Mais aussi, vous laissez bercer par les chants des Ch’titmøulkich tout droit arrivées du Moulkichtan. **Sur le parvis de l’Atelier-Galerie Bleu, entre 14h et 16h30 :** On sortira les tentes et tonnelles, les tables, les chaises, les fauteuils. Vous pourrez vous installer confortablement dans ce salon en plein-air et profiter pleinement de l’atelier créatif, des jeux de plein air et autres surprises qu’aura préparé l’équipe de l’Atelier-Galerie Bleu. L’occasion de passer un bon moment, de se retrouver tous ensemble avant de poursuivre le parcours vers d’autres lieux du quartier. Peut-être aurons-nous aussi le plaisir d’être accompagnés de Kristiane et Roger si, d’ici là, ils retrouvent le chemin qui mène jusqu’à l’Atelier-Galerie Bleu.

Entrée libre

A 12h, on se retrouve au Jardin Niwa Hanagara pour un repas concert, puis à 14h00 on s’installe tranquillement sur le parvis de l’Atelier-Galerie Bleu pour le café, le thé et un atelier créatif…

Atelier-Galerie Bleu 26 rue Georges Clemenceau Lille Lille-Moulins Nord



