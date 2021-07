Auxerre Musée d'Eckmühl Auxerre, Yonne Du jardin à l’Anglaise au jardin de « scènes » Musée d’Eckmühl Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Le jardin à l’Anglaise apparaît au 18e siècle en Angleterre en réaction au jardin à la Française. Si l’un se caractérise par une redécouverte de la nature dans son aspect sauvage, l’autre s’attache à contraindre la nature par des jeux de symétrie. Le jardin de « scènes » est une succession de jardins: jardin classique, jardin anglais, jardin japonais…

Venez découvrir l’univers merveilleux des jardins Musée d’Eckmühl 14 place de l’Hotel de Ville 89000 Auxerre Auxerre Yonne

