Rencontre avec Elise Hallab & Clara Jolly – Artistes plasticiennes

2022-07-09 – 2022-07-09

Découverte du travail d'Élise Hallab et Clara Jolly autour du végétal. Entre graines et récoltes, nous vous invitons à entrer dans des univers sensibles qui questionnent notre rapport à l'environnement.

Sur inscription au 02 98 88 25 62

