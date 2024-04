Du Holodomor * (la grande famine) à la guerre russo-ukrainienne, 1932-2024 Musée de la Résistance Limoges, samedi 18 mai 2024.

Du Holodomor * (la grande famine) à la guerre russo-ukrainienne, 1932-2024 Ouvrez une page d’histoire pour comprendre les enjeux du conflit actuel 18 mai – 30 septembre Musée de la Résistance Droits d’entrée au musée

Début : 2024-05-18T13:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2024-09-30T09:00:00+02:00 – 2024-09-30T17:00:00+02:00

Ouvrez une page d’histoire pour comprendre les enjeux du conflit actuel

Jamais le slogan du musée « ouvrez une page d’histoire » ne fut aussi actuel. Depuis 1945, malgré des soubresauts violents en Europe de l’Est qui était sous le joug soviétique, il n’y eut autant de conséquences à l’Ouest. Pour comprendre les enjeux du conflit actuel, il est nécessaire de connaître le temps long de l’histoire, les traumatismes infligés par le régime totalitaire stalinien et jamais condamné.

Aussi, en partenariat avec le musée du Holodomor à Kiev, le visiteur découvre la grande famine voulue et organisée par Staline pour s’emparer des richesses agricoles et minières de l’Ukraine et russifier ce pays.

La seconde partie est consacrée à l’actualité qui n’est que l’écho de la vision impérialiste de Moscou entrainant deux peuples dans la tourmente. Une fois de plus, le passé se conjugue avec le présent.

* néologisme formé en Ukraine

Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555458444 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.resistance@limoges.fr »}]

© Youri Bilak