La Rochelle Médiathèque de Villeneuve les Salines Charente-Maritime, La Rochelle Du haut Médiathèque de Villeneuve les Salines La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Du haut Médiathèque de Villeneuve les Salines, 22 janvier 2022, La Rochelle. Du haut

Médiathèque de Villeneuve les Salines, le samedi 22 janvier 2022 à 16:30 La Cie Gokaï propose un spectacle aérien, musical et poétique. Emotion au RDV Médiathèque de Villeneuve les Salines Place du 14 juillet 17000 Villeneuve les Salines La Rochelle Villeneuve Les Salines Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Médiathèque de Villeneuve les Salines Adresse Place du 14 juillet 17000 Villeneuve les Salines Ville La Rochelle lieuville Médiathèque de Villeneuve les Salines La Rochelle