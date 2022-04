DU HAUT DU BEFFROI

Rendez-vous le dimanche 24 avril à 15h dans le hall de la mairie. Prenez une grande respiration et c’est parti pour l’ascension du beffroi de Boulogne, bien classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Gratuit, sur réservation au 03.91.90.02.95.

