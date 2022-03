DU HAUT D’HISTOIRES Treillières Treillières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Treillières

DU HAUT D’HISTOIRES Treillières, 16 mars 2022, Treillières. DU HAUT D’HISTOIRES Treillières

2022-03-16 15:00:00 – 2022-03-16 16:30:00

Treillières Loire-Atlantique Treillières Inscription conseillée auprès de la médiathèque. Pour adultes, ado et enfants Mises en scène de lectures à partir de 6 ans. mediatheque@treillieres.fr +33 2 40 94 69 31 Inscription conseillée auprès de la médiathèque. Pour adultes, ado et enfants Treillières

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Treillières Autres Lieu Treillières Adresse Ville Treillières lieuville Treillières Departement Loire-Atlantique

Treillières Treillières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treillieres/

DU HAUT D’HISTOIRES Treillières 2022-03-16 was last modified: by DU HAUT D’HISTOIRES Treillières Treillières 16 mars 2022 Loire-Atlantique Treillières

Treillières Loire-Atlantique