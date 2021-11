Puisieulx Puisieulx 51500, Puisieulx Du gris bleuté au rouge garance Puisieulx Puisieulx Catégories d’évènement: 51500

2022-02-11 14:00:00 – 2022-02-11 16:00:00

Puisieulx 51500 À partir de 8 ans. D’après une visite sur les textiles utilisés durant la Grande Guerre, découvre les lainages qui habillaient les soldats. Puis assemble des étoffes pour confectionner un carnet aux couleurs bleu horizon et rouge garance. Par une médiatrice des musées historiques Réservation auprès des contacts indiqués. mfp@reims.fr +33 3 26 35 36 61 https://musees-reims.fr/manifestation/26142-18520 Puisieulx

