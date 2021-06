Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées, Orne Du gospel dans les ruines de Notre-Dame d’Ecouché Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées

Orne

Du gospel dans les ruines de Notre-Dame d'Ecouché
2021-07-01 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-01 23:00:00 23:00:00
Eglise Notre-Dame Ecouché
Écouché-les-Vallées Orne Écouché-les-Vallées

Écouché-les-Vallées Orne Écouché-les-Vallées 20 h : entrée officiel dans le réseau « Eglises ouvertes », présentation des oeuvres récemment restaurées et de l’exposition « Nos beautés secrètes »

21 h : concert de Gospelpar Alain Genissel « Elvis Presley, sa vie, sa foi »

dernière mise à jour : 2021-06-26

