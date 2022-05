Du golf au Vigan Place du Vigan, 10 septembre 2022, Albi.

Du golf au Vigan

Place du Vigan, le samedi 10 septembre à 09:00

Vous pourrez découvrir ce sport de plein air et profitez des initiations, des jeux, des démonstrations. Vous y trouverez aussi des stands d’information et des animations thématiques autour du golf: * le golf et la transition écologique, * le paragolf, * le golf d’Entreprise, * le golf et les jeunes, * le golf et les scolaires, * le golf féminin, * le golf et la santé, * Et bien d’autres ! Cette journée vous est proposée par les bénévoles des Associations Sportives d’Albi Lasbordes et ceux de l’ASPTT Albi Golf. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le [site internet de l’ASPTT](https://albi.asptt.com/) et sur leur page (https://fr-fr.facebook.com/asptt.albi.golf/).

Pour la deuxième année, le golf revient sur la place du Vigan !

Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-10T09:00:00 2022-09-10T18:00:00