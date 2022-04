Du geste sportif au geste photographique (accrochage photo) Médiathèque Françoise Sagan, 18 juin 2022, Paris.

Médiathèque Françoise Sagan Du 18 au 30 juin Créée en 2020, Analog Sport est la première association d’insertion par la photographie argentique et sportive. A Paris, Marseille et Rio de Janeiro, Analog Sport forme gratuitement chaque année une dizaine de jeunes femmes et hommes de 16 à 20 ans à l’univers de la photographie sportive : apprentissage de la technique photographique argentique rencontre de professionnels de la culture et du sport visite d’un laboratoire photo et d’expositions réalisations de reportages etc. L’exposition est composée à 100% de photographies réalisées par les jeunes des deux premières promotions et représente l’aboutissement de leur année de formation. C’est une courte sélection caractéristique du regard artistique qu’Analog Sport entend porter sur le sport : une approche esthétique des pratiques sportives populaires. La collaboration avec ces jeunes talents ne s’arrête pas là puisque leur objectif est clair : ils et elles seront les photographes des Jeux de Paris 2024. Ces œuvres, présentées dans le cadre de la journée de l’olympisme, se veulent les prémices d’un héritage olympique et culturel auquel les jeunes d’Analog Sport contribueront. Projection Les sorcières de l’Orient Médiathèque Françoise Sagan 22 juin à 19h Japon années 1960. Tokyo, en pleine reconstruction, signe son grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO, qui doivent être une vitrine du nouveau Japon entré dans la modernité. Un groupe de jeunes ouvrières connait un destin hors du commun. Elles se lèvent à l’aurore pour travailler à l’usine et après le travail, elles s’entraînent dans les conditions les plus rudes pour se hisser au sommet du volley mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières de l’Orient », elles deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire nourrira la pop culture durant des générations… En présence de Julien Faraut, réalisateur du film, également à l’origine de L’empire de la perfection (2018) sur la vie du tennisman John McEnroe. Les sorcières de l’Orient, sorti en 2021, est son dernier film. Durée : 1h40 Sur réservation auprès de Bibliocité :https://bibliocite.fr/evenements/ Spectacle Dans la foulée des mots… Médiathèque Françoise Sagan 25 juin à 16h Percutante comme les gants du boxeur, fluide comme les gestes du nageur ou précise comme la main du basketteur en plein vol, l’écriture est avant tout une affaire de mouvements. Pour ce premier épisode d’une série de déambulations théâtrales que proposeront les bibliothèques de Paris jusqu’en 2024, en préparation de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, chaussez vos baskets, on vous emmène en balade à travers la littérature et le patrimoine. Lors de ce spectacle en plein air, la lecture se fait sportive, le sport se fait poésie et Paris devient décor de théâtre, terrain de jeux, voire même ring de boxe ! Car rien n’oppose l’art au sport, bien au contraire. Athlète ou sportif du dimanche, grand lecteur ou curieux des mots, laissez-vous emporter pour une grande traversée de la littérature, de l’histoire du sport, de l’olympisme et de Paris. Une expérience artistique garantie sans effort physique. Pauline Caupenne est comédienne, metteur en scène à l’origine des Visites Imaginaires et fondatrice de la compagnie ETERIA. Après un début de carrière dans l’industrie du cinéma indien Bollywood, elle a travaillé avec différents metteurs en scène au théâtre et au cinéma avec Grégoire Leprince-Ringuet pour son premier long-métrage La forêt de Quinconces et avec Simon Abkarian dans ses derniers spectacles au Théâtre du Soleil. Spectacle tout public. Sur réservation auprès de Bibliocité. https://bibliocite.fr/evenements/

Date et horaire exacts : Le samedi 25 juin 2022

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 22 juin 2022

de 19h00 à 21h00

Du samedi 18 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022 :

gratuit Inscriptions auprès de bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements/

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

