« Du geste au livre » à la Médiathèque Jean Jaurès Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 16 septembre 2017, Nevers.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 16 septembre 2017 à 10:00

En partenariat avec le Manège du Cochon Seul et les Amis des Bibliothèques de la Nièvre Odile Fix vit en Haute – Auvergne. Elle est plasticienne et poète. Depuis toujours, elle fabrique des livres, des carnets uniques ou imprimés en très petit nombre. Son travail, s’oriente, depuis quelques années, vers le papier, les papiers. En 2008, elle créé une collection de livrets poétiques, « Le frau », réunissant un poète pour des textes brefs, et un plasticien. Chaque volume est entièrement fabriqué à la main. C’est ainsi qu’au fil des années plus de 20 titres ont vu le jour, avec James Sacré, Christiane Véchambre, Ludovic Degroote, ou encore Amandine Marembert, Pierre Bastide, etc… Des gestes simples permettront d’expérimenter les réactions des encres sur des papiers divers, puis de créer des pages. Les mots seront puisés dans le cœur même de la matière et des manipulations. L’attention sera portée à des rapprochements particuliers de matières et de mots. On tentera de percevoir les mots, non seulement dans leur signification mais aussi porteurs de leurs composantes visuelle ou sonore. Les mots, le poème seront manuscrits et les pages, entre elles, seront cousues ou collées. Cet atelier d’adresse à tous publics à partir de 10 ans (nombre de participants limité à une quinzaine de personnes). Chaque participant pourra amener crayons, stylos, ciseaux…Sur inscription Renseignements au 03 86 68 48 50

sur inscription, GRATUIT

Atelier de Création et Rencontre avec l’artiste plasticienne Odile Fix

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



