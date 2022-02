Du geste à la parole… mieux comprendre bébé avant qu’il ne parle Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du geste à la parole… mieux comprendre bébé avant qu’il ne parle Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 31 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Mieux comprendre bébé, créer un lien alors que la parole n’est pas encore là, être dans la bienveillance et la bientraitance de la petite enfance, voilà le credo de Signes 2 Mains, labellisé depuis 2005. Sandrine Higel nous expliquera l’importance de la communication gestuelle avec les bébés. Depuis 2005, et plus que jamais Signes 2 Mains défend l’appellation « communication gestuelle » afin de respecter au mieux La Langue des Signes française, véritable langue, non transposable aux bébés entendants. Plus que jamais la pratique des « signes bébé » est centré sur l’intelligence relationnelle et le respect de la dignité des tout-petits. En présence d’interprètes en LSF. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (Paris) (268m) 74 : Blanche – Calais (Paris) (101m)

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Date complète :

2022-03-31T19:00:00+01:00_2022-03-31T21:00:00+01:00

©Bibliothèque Louise Walser-Gaillard

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris lieuville Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Departement Paris

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Du geste à la parole… mieux comprendre bébé avant qu’il ne parle Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 2022-03-31 was last modified: by Du geste à la parole… mieux comprendre bébé avant qu’il ne parle Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 31 mars 2022 Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Paris

Paris Paris