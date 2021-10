Du Galo, dam Yan, dam Vèr ! Ti ar Vro-l’Ôté, 2 octobre 2021, Saint-Brieuc.

Ti ar Vro-l’Ôté, le samedi 2 octobre à 15:30

_**La fédération Telenn concrétise son attachement et son soutien à la langue gallèse en signant la charte « Du Galo, dam Yan, dam Vèr ! » le 2 octobre prochain dans ses locaux du Ti ar Vro – l’Ôté au port du Légué à Saint-Brieuc.**_ C’est un moment historique pour Telenn, après avoir signé la charte du breton « Ya d’ar Brezhoneg » il y a quelques années, la fédération des associations culturelles bretonnes du pays de Saint-Brieuc signe le premier niveau de la charte du gallo auprès de l’institut de la langue gallèse et en partenariat avec la Région Bretagne. Cette charte a pour but la mise en œuvre d’actions en faveur de la langue gallèse, de son usage et de sa visibilité dans la vie quotidienne des bretons. Ce dispositif s’inspire de ce qui existe pour d’autres langues minorisées de France (basque, occitan, alsacien, breton…). Elle vise la valorisation des réalisations menées. Trois niveaux d’engagement sont proposés et une vingtaine d’actions rédigées permettent d’inclure progressivement le gallo dans son quotidien. Telenn, accompagnée par l’institut de la langue gallèse, a choisi de suivre plusieurs engagements dans trois grands thèmes différents afin de valider le premier niveau de la charte : **AFFICHER – COMMUNIQUER** 1- S’exprimer en gallo : Répondeur téléphonique trilingue 2- Appliquer une signalétique bilingue à l’association : Enseigne bâtiment, vitrauphanie du bâtiment trilingue, signalétique et consignes intérieures du bâtiment, rollup bilingue **FORMER – INFORMER** 3- Acquérir, mettre en valeur et développer un fonds de « Langue et culture gallèses » dans la médiathèque (signature, événements…) 4- Inscrire à une formation à la langue gallèse les administrateurs, bénévoles, adhérents et salariés de l’association : Salarié.e.s niveau A1/A2 **SOUTENIR – ACCOMPAGNER** 5- Mettre à disposition des moyens humains pour les associations de développement et de promotion du gallo : Salarié.e.s mis.e à disposition pour aider les associations adhérentes dans la réalisation de leur projet 6- Mettre à disposition des moyens matériels pour les associations de développement et de promotion du gallo : Relayer les informations des associations adhérentes dans la newsletter, mettre une salle à disposition à titre gratuit 7- Aider à la création, la diffusion de projets culturels en langue gallèse : Proposer des spectacles, expositions en langue gallèse Pour fêter comme il se doit cet événement majeur de la vie de la fédération, une grande journée sur le thème du gallo est organisée le samedi 2 octobre au Ti ar Vro – l’Ôté. **Au programme de cette journée événement :** **- 15h30 :** Enregistrement public d’émissions de radio en gallo avec l’association Qerouézée – Le Galo en Côtes d’Ahaot, en partenariat avec Bretagne 5 et RCF. **- 17h30 :** Cérémonie de signature de la charte “Du Galo, dam Yan, dam Vèr !” en présence de Kaourintine Hulaud, Conseillère régionale déléguée à la langue gallèse, de l’institut de la langue gallèse et filmé par TV Rennes. **- 18h30 :** Apéritif-dinatoire en compagnie des chanteurs des associations De Ouip en Ouap et Les Châoupilous et de l’accordéoniste Alain Le Boulanger. **- 20h00 :** Soirée contes avec Daniel Robert suivie d’une séance de dédicace de son dernier ouvrage I tèt ene fai de temp paru aux éditions Rue des Scribes. _Réservation par téléphone auprès de Telenn au 02 96 77 31 91 ou par e-mail à_ [_[contact@tiarvro-santbrieg.bzh](mailto:contact@tiarvro-santbrieg.bzh)_](mailto:contact@tiarvro-santbrieg.bzh)_. Pass sanitaire obligatoire._

Prix libre, sur inscription

Cérémonie de signature de la charte “Du Galo, dam Yan, dam Vèr !” portée par l’Institut du Galo et en partenariat avec la Région Bretagne.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor



