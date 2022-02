Du fromage fabriqué comme à la Ferme du Col du Lautaret (Hautes-Alpes) Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris.

Pour trouver la Ferme du Lautaret, il faut monter haut, très haut sur les montagnes de la vallée de la Haute-Romanche entre les pentes abruptes du massif de la Meije et les prairies verdoyantes du col du Lautaret. C’est là, que Julie et Sylvain Protière se sont installés au hameau des Cours à Villar d’Arène en Avril 2019 venant de la vallée d’Aspe (Pyrénées) où ils étaient l’un et l’autre berger et vacher. Avec la Ferme du Lautaret, les deux jeunes agriculteurs ont non seulement trouvé la chaleur de l’accueil des montagnards haut-alpins mais aussi une lumière, des paysages et … un troupeau de vaches d’Hérens vivant au gré des saisons, l’été en alpage, l’hiver en étable. Des bêtes produisant un lait de qualité incomparable riche en caséine pour la fabrication notamment de tommes de montagne, raclette, gruyère, bleu, faisselles ou fromage blanc. Sur le stand des Hautes-Alpes du Salon de l’Agriculture, Julie vous présentera les différentes phases d’affinage d’un fromage de montagne comme si vous étiez au sommet des alpages !

Au pied du massif de la Meije (Hautes-Alpes), Julie Protière de la Ferme du Lautaret affine quotidiennement des fromages avec du lait de son troupeau de vaches d’Hérens.

