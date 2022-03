Du fossile au paysage : la salle de géologie vous donne les clés du passé du bassin minier Musee de la mine – puits hély d’oissel, 14 mai 2022, Gréasque.

Du fossile au paysage : la salle de géologie vous donne les clés du passé du bassin minier

Musee de la mine – puits hély d’oissel, le samedi 14 mai à 20:00

**Visite libre de l’exposition permanente de la salle de géologie, qui vous amènera du végétal au minéral, au charbon.** _Développée pendant plusieurs années, cette salle couronne le fruit du travail du comité scientifique du musée. Son inauguration a été retardée par la situation sanitaire… elle est désormais ouverte au public depuis septembre 2020._ Vous ne la connaissez pas encore ?! Venez, faisons un petit tour des lieux ensemble… Dès l’entrée, une première halte, _**un premier choc visuel**_ –il y en aura d’autres… Un gros bloc de charbon noir sur fond rouge ! Impressionnant ! qui donne envie d’en voir plus ! _**Le second choc visuel**_ : la vitrine avec ses fossiles de coquillages et d’animaux lacustres, ses moulages de tortue et de crocodile ! Nous voilà enquêteur, les fossiles deviennent des indices du passé, ceux-là même qui ont permis de reconstituer en volume l’aspect de notre territoire il y a 75 millions d’années. On passe ensuite à des questions plus poussées, des sujets de société : les énergies, leur production à partir du charbon ou d’autres sources, et la préservation de notre planète. A chacun de se faire son idée à partir des éléments de réflexion proposés ici. _**Pour finir, un dernier choc**_, avec un miroir qui nous renvoie à nous même, la fin de l’aventure. On parle du cycle du carbone ou de comment le carbone – qui compose l’essentiel de notre charbon – est en fait présent partout naturellement : dans l’eau, dans l’air, dans les roches, et dans le vivant, végétal et animal, en nous. Un composant essentiel de tout ce qui existe… _**Cette salle est avant tout un voyage que chacun peut faire à sa manière, en allant plus ou moins loin. Des films sont proposés sur deux télévisions, ainsi que des fiches explicatives plus scientifiques pour les plus curieux.**_

entrée libre – gratuit

Visite libre de l’exposition permanente de la salle de géologie, qui vous amènera du végétal au minéral, au charbon.

Musee de la mine – puits hély d’oissel Puits Hely d’Oissel Pôle historique minier Montée de l’ancien trainage, 13850 Gréasque Gréasque Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00