du mardi 6 juillet au mardi 31 août à OT

Plongez dans une mer tropicale à la découverte des fossiles et des roches. Ce voyage fera une étape dans la dernière glaciation à la rencontre des « gas ». Observez un récif d’éponges unique en Europe. (2km/2h30) – Niveau 1

Tarif de base 5,00€ Tarif enfant 2,00€ de 2 à 16 ans

Plongez dans une mer tropicale à la découverte des fossiles et des roches. Ce voyage fera une étape dans la dernière glaciation à la rencontre des « gas ». Observez un récif d'éponges unique en Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T16:30:00 2021-07-06T19:00:00;2021-07-20T16:30:00 2021-07-20T19:00:00;2021-08-03T16:30:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-17T16:30:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-24T16:30:00 2021-08-24T19:00:00;2021-08-31T16:30:00 2021-08-31T19:00:00

