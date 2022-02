Du foie gras pour Mamy THEATRE MOLIERE Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Du foie gras pour Mamy Une comédie de NAHO « Du foie gras pour Mamy » est une comédie déjantée autour de savoureuses scènes de couple. Rien de tel qu’un trajet de huit heures en voiture, une attestation, un couvre-feu, pour tester la résistance de votre compagnon. Après cinq semaines de confinement, il est l’heure de vous rendre à l’autre bout de la France afin de récupérer votre progéniture incarcérée à la campagne chez Mamy Edith. Autant en profiter pour lui amener en échange votre spécialité, le fameux foie gras aux noix et aux olives. Une ambiance électrique, des comédiens en roue libre et, si vous tombez en panne des sens, venez faire un plein de bonne humeur. « Du foie gras pour Mamy » est une comédie déjantée autour de savoureuses scènes de couple. THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 BORDEAUX Bordeaux Triangle d’Or Gironde

