Du fil de l’eau au fil des mots Redon, 21 mai 2022, Redon.

Du fil de l’eau au fil des mots Espace Mizalo 12 Quai Jean Bart Redon

2022-05-21 – 2022-05-21 Espace Mizalo 12 Quai Jean Bart

Redon Ille-et-Vilaine

Du fil de l’eau au fil des mots. Unique ! Entrée libre dans l’univers d’un lieu baptisé Mizalo (ancien Musée de la Batellerie) qui accueille quatre auteurs du Pays. Le temps de parcourir un peu de notre patrimoine avec Jean Yves Crolas et l’épopée métallurgique et cidrière. Une page d’histoire avec Jacques Royer qui nous replonge dans l’histoire de Redon sous l’occupation. Un album photos de gens, femmes et hommes d’ici et d’ailleurs par Jacques Quinton. Enfin de la poésie avec Grindesel de Jean Albert Mazeau qui contera également en cale de la péniche Pacifique l’après midi à16h30. Une exposition photo proposée par Philippe Caharel nous plongera dans l’univers des marais salants de Guérande, thématique qui trouve aussi sa place dans la cale du Pacifique qui sera là à quai pour vous plonger dans l’histoire des marais salants du temps de leur appartenance à Redon jusqu’à aujourd’hui avec un regard sur la coopérative des Paludiers de Guérande. nDans les cales aussi des maquetttes de voilier de transport de l’asso Modélisme en pays de Vilaine Tout cela en entrée libre avec pause en feuilletant des albums sélectionnés par Christophe et Anne Buchi de la librairie Libellune. Sur les quais face à l’imaginaire les Croqueurs du Pays de Redon seront avec leurs chevalets en pleine action artistique Enfin pour clore la journée le soir à 20h un super film de Emmanuel Rousseau et Patrice Lasalle sur le Condorcet projeté au Cinémanivel

ambo.redon@gmail.com

