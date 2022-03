Du fil à l’œuvre : un spectacle participatif de Nadine Beaulieu Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Du fil à l'œuvre : un spectacle participatif de Nadine Beaulieu

Fabrique des savoirs, le dimanche 8 mai à 15:00

Suite à la résidence de la Cie Nadine Beaulieu dans les Musées Métropolitains, découvrez la création originale et participative rendant hommage aux gestes des ouvrières dans les usines textiles de la ville.

Gratuit. Durée : 1h

2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T16:00:00

