Nantes Du feu dans la chambre ! #3 – par le Collectif Allogène Nouveau Studio Théâtre

Nantes

Du feu dans la chambre ! #3 – par le Collectif Allogène Nouveau Studio Théâtre, 10 juillet 2021

Horaire : 18:30

Gratuit : non 8 € / CB non acceptée. Réservations :06 40 29 56 88 (collectif Allogène) ou par mail à c.allogene.prod@gmail.com Carte blanche chorégraphique. « Du feu dans la chambre ! » est un événement annuel où le Collectif Allogène a carte blanche pour embraser le plateau du Nouveau Studio Théâtre avec des propositions chorégraphiques fortes. Programme de la soirée : 18h30 – Ouvertures des portes19h30 – Projection de « Morte saison », court métrage d’Arnaud Van Audenhove20h00 – « Blanc » de Vania Vaneau – Cie Arrangement provisoire21h15 – « Conversation avec OSKAR » d’Eloïse Deschemin – Cie EALP22h30 – Projection de « Réflexe », court métrage d’Arnaud Van Audenhove Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes

