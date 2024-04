Du feu à l’eau, Des Airs ou sur Terre ! Le relais de Chantelouve, samedi 3 août 2024.

Du feu à l’eau, Des Airs ou sur Terre ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 3 – 10 août Le relais de Chantelouve 612

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-03T10:00:00+02:00 – 2024-08-03T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T17:00:00+02:00

Veux-tu t’aventurer dans les éléments de l’eau, du feu, de la terre et de l’air ? Alors ce voyage est fait pour toi !

Accompagné d’un guide de montagne, tu pourras construire ta propre cabane, concevoir des bateaux et les faire naviguer sur le lac de Laffrey ou sur le plan d’eau à proximité, jouer avec des cerfs-volants, des moulins à eau et participer à de grands jeux. Ce voyage sera l’occasion de t’immerger dans un univers alliant ta création, par diverses fabrications et divertissements.

Tu pourras aussi t’initier à l’escalade et prendre soin des plantations du potager biologique du centre, et mieux comprendre le cycle des légumes et des plantes aromatiques.

Et pourquoi pas, terminer la journée en beauté avec une veillée autour du feu de camp dans la cabane ?

De plus, une fête de fin de voyage, des promenades aux alentours et de belles amitiés à nouer seront également au programme.

Ce voyage restera gravé dans ta mémoire, parce qu’il ramène aux fondamentaux de la vie : Les 4 éléments de Dame Terre.

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}]

nature environnement

PTVL