Organisé par les Musicales de Compiègne, l’Ensemble à géométrie variable jouera des œuvres de Glière, Dvorak et Rabl. Tarifs : 8 – 12 €.

Billetterie sur place. Auditorium du Conservatoire municipal de Compiègne

+33 3 44 86 25 45

