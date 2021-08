Strasbourg Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet Bas-Rhin, Strasbourg Du domaine de Turckheim au Lieu d’Europe Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Venez découvrir l’histoire d’une propriété de la Robertsau du XVIIIe siècle à nos jours. Déambulation dans le parc, possibilité de visite d’expositions et surprises garanties ! Au XVIIIe siècle, la noblesse et la haute-bourgeoisie strasbourgeoises, attirées par le charme du village verdoyant de la Robertsau, y établissent des « Güeter » (maisons de campagne). En 1784 il en existait 45 dans un village de 256 foyers. La villa « Kaysersguet » fait partie de ces villégiatures. Lieu d’éducation à la citoyenneté européenne ouvert à tous, le Lieu d’Europe a pour vocation de faire connaître l’Europe aux citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance à une communauté de valeurs. Toutes les informations sur lieudeurope.strasbourg.eu ou au 03 68 00 09 10

Gratuit. Entrée libre.

