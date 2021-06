Metz La Conserverie Metz, Moselle Du dessin à la photographie il n’y a qu’un pas ! La Conserverie Metz Catégories d’évènement: Metz

### Découvrez le rapport ambigu au papier de l’artiste Célia Muller avec son exposition « S’ch ààndun ». Un voyage parmi les dessins contemporains et le fonds iconographique de La Conserverie. Célia Muller dessine « c’est assez étrange comme le dessin et la photographie sont dans mon esprit à ce point indissociables ; aujourd’hui pour moi chercher la netteté n’a plus de sens. Comme une goutte d’encre qui tombe sur du papier mouillé ». L’exposition dure du 11/09/21 au 30/10/21.

Gratuit. Entrée libre.

La Conserverie 8 rue de la petite boucherie, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

