Du décor à l’écran : Tucker de Francis Ford Coppola (en présence de Dean Tavoularis) Le Grand Action Paris, dimanche 14 janvier 2024.

Le dimanche 14 janvier 2024

de 18h00 à 21h15

.Tout public. payant

Du Décor à l’Écran, projection du film « Tucker », suivie d’une rencontre avec Dean Tavoularis, production designer et Jordan Mintzer, critique de cinéma, auteur du livre “Conversations avec Dean Tavoularis”.

TUCKER de Francis Ford Coppola, 1988, USA, 1h50, 4K VOSTF

1948. Preston Tucker est un brillant ingénieur automobile. Visionnaire dans sa partie, il a conçu un véhicule révolutionnaire. Mais les « Trois Grands » de Detroit, Ford, General Motors et Chrysler, se sentent remis en cause par ce self-made man qui bénéficie pourtant du soutien d’un certain Howard Hughes. Ils vont tout tenter pour l’empêcher de réaliser ses projets. Au cours d’un retentissant procès, Preston Tucker va démontrer qu’en l’empêchant de construire ses voitures, c’est le rêve américain que l’on détruit.

Séance suivie d’une rencontre avec Dean Tavoularis, production designer et Jordan Mintzer, critique de cinéma, auteur du livre “Conversations avec Dean Tavoularis”. Vente/dédicace de l’ouvrage.

Le Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris

Contact : https://www.facebook.com/CinemaLeGrandAction/ https://www.facebook.com/CinemaLeGrandAction/ https://pariscinemagrandaction.cine.boutique/media/1594?showId=21328&fbclid=IwAR0eKrZxN8rPWR-CwqvltD0Y77LWW4-hbaVQ69nBQbbSlYup6AcdGuvJzWo

Francis Ford Coppola