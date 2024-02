Du Décor à l’Écran – 9 DOIGTS de FJ Ossang (+rencontre) Le Grand Action Paris, dimanche 25 février 2024.

Le dimanche 25 février 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. payant

Dimanche 25 février à 18h

9 DOIGTS de FJ Ossang, 2017, France, 1h35, 4K

La nuit, dans une gare, un homme du nom de Magloire prend la fuite. Sans bagages et sans avenir. Comme il tombe sur un paquet d’argent, les ennuis commencent. Une bande est à ses trousses, dont il finit otage, puis complice. C’est la bande de Kurtz. Suite à un braquage raté, ils embarquent tous à bord d’un cargo dont le tonnage suspect est aussi volatile que mortifère. Rien ne se passe comme prévu – le poison et la folie gagnent le bord. Les hommes de Kurtz s’avèrent être les jouets d’une machination conduite par le mystérieux « 9 Doigts »…

La projection sera suivie d’un débat avec Rafael Mathé, décorateur du film et F.J. Ossang, réalisateur ainsi que des membres de l’équipe technique et artistique du film : Simon Roca, chef opérateur, Luc Catania, premier assistant réalisateur, Paul Hamy, Alexis Manenti, Damien Bonnard, Pascal Greggory et Lionel Tua, comédiens.

Le Grand Action 5 rue des écoles 75005

Contact : https://www.facebook.com/CinemaLeGrandAction https://www.facebook.com/CinemaLeGrandAction https://pariscinemagrandaction.cine.boutique/media/1619?showId=21820&fbclid=IwAR37fIuqoki_NEFeBDeyHdGf4faNI8tKSn0gxJc5iMldPxE1biqlLwRST70

