Quimper Médiathèque des Ursulines Finistère, Quimper Du couvent des Ursulines à la médiathèque Alain-Gérard ! Médiathèque des Ursulines Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Du couvent des Ursulines à la médiathèque Alain-Gérard ! Médiathèque des Ursulines, 18 septembre 2021, Quimper. Du couvent des Ursulines à la médiathèque Alain-Gérard !

Médiathèque des Ursulines, le samedi 18 septembre à 10:00 Samedi – 10h30, 15h et 17h / e-réservation, groupes limités, durée 1h.

Explorez la médiathèque et ses trésors ! Au menu, histoire, architecture, livres et manuscrits anciens ! Médiathèque des Ursulines 10 rue Falkirk, 29000, Quimper Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Médiathèque des Ursulines Adresse 10 rue Falkirk, 29000, Quimper Ville Quimper lieuville Médiathèque des Ursulines Quimper