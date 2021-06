Saint-Germain-en-Laye Maison d'éducation de la Légion d'honneur des Loges Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Du couvent des Loges à la maison d’éducation de la Légion d’honneur Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Découvrez l’histoire et le fonctionnement d’un établissement scolaire bicentenaire ! La visite guidée des bâtiments vous permettra de découvrir la cour d’honneur et la chapelle, ainsi que les lieux de vie des élèves et le parc, situé au cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye.

Maison d'éducation de la Légion d'honneur des Loges Les Loges – Route d'Achères 78100 Saint-Germain-en-Laye

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:10:00 2021-09-18T17:40:00

