Du court belge au Saguenay Atrium Saguenay, mercredi 20 mars 2024.

Du court belge au Saguenay Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 20 – 24 mars Atrium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-21T04:59:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-25T04:00:00+01:00

REGARD est l’un des plus importants festivals internationaux de courts métrages en Amérique du Nord, un événement couru qui propose une programmation variée et novatrice, et des sélections régionales, nationales et internationales.

L’espace d’un festival, cette région isolée du Québec bat au rythme du court. Cette année, Tête en l’air de Rémi Durin et Pleine Nuit de Manon Coubia seront de la fête.

Synopsis :

Tête en l’air de Rémi Durin

Alphonse, un petit écureuil, a toujours la tête dans les nuages. Il adore les contempler et parfois même les prendre en photo. Ni ses parents, ni ses amis, ne comprennent vraiment cette passion. Pourtant, contempler des nuages, ce n’est pas de tout repos. Alphonse doit même parfois faire preuve d’un certain courage digne des plus grands explorateurs.

Pleine Nuit de Manon Coubia

Ambiance et couleurs vintage, format atypique renvoyant aux vidéo amateures d’avant l’ère numérique, on sent dans la réalisation de Manon Coubia une vraie douceur et un amour pour ce décor en bord du lac Léman à l’eau cristalline. Mais sous la surface, Pleine Nuit est plus qu’un simple exercice esthétique. Plongée dans un hommage tout en finesse, le temps d’une journée et d’une nuit entre passé et présent.

Atrium 150 rue Racine Est, Chicoutimi, QC, Québec Saguenay G7H 1P6 Chicoutimi Québec

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=gJPS5IlnRuI »}, {« data »: {« author »: « Film Fest Gent // World Soundtrack Awards », « cache_age »: 86400, « description »: « #FFG2023 – Shorts nnFilm Title: Pleine nuit nDirector: Manon Coubia nnWebsite: www.filmfestival.be », « type »: « video », « title »: « Pleine nuit | Trailer | Film Fest Gent 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/khj2dJOTDg0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=khj2dJOTDg0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCmk7MP4NpebNMEAFLFDmdHQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=khj2dJOTDg0 »}]

