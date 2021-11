Arles Galerie Aux Docks d'Arles Arles, Bouches-du-Rhône Du côté des Petites Filles Galerie Aux Docks d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Du côté des Petites Filles Galerie Aux Docks d’Arles, 24 novembre 2021, Arles. Du côté des Petites Filles

du mercredi 24 novembre au dimanche 28 novembre à Galerie Aux Docks d’Arles

### Du côté des Petites Filles Dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux Femmes, **Jocelyne Bouvard, Blandine Calendrier, Sandy Fiol, Natalie Victor-Retali** présentent _**Aux Docks d’Arles,**_ _44 rue du Dr Fanton – Arles_ et _**Aux Arts Exetera,**_ _Place Voltaire – Arles_, leurs réalisations plastiques et photographiques. Durant cinq jours, plusieurs manifestations sont organisées autour de cette thématique : Lecture de texte avec **Claire Madelenat**, Apéro-Rencontre avec les artistes, Petit dejeuner – débat modéré par **Claire Antognazza** : “On ne naît pas femme, on le devient” avec **Vanessa Garouche (CIDFF)** et **Anne Godard (Femmes Solidaires).** _(voir le programme dans les deux galeries pour les lieux, les dates et les horaires)_

entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur

Exposition réunissant quatre plasticiennes sur les violences faites aux petites filles. Galerie Aux Docks d’Arles 44 rue du Docteur-Fanton 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T15:30:00 2021-11-24T19:30:00;2021-11-25T10:30:00 2021-11-25T13:00:00;2021-11-25T14:30:00 2021-11-25T19:30:00;2021-11-26T10:30:00 2021-11-26T13:00:00;2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T19:30:00;2021-11-27T10:30:00 2021-11-27T13:00:00;2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T19:30:00;2021-11-28T10:30:00 2021-11-28T13:00:00;2021-11-28T14:30:00 2021-11-28T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Galerie Aux Docks d'Arles Adresse 44 rue du Docteur-Fanton 13200 Arles Ville Arles lieuville Galerie Aux Docks d'Arles Arles