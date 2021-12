Clamecy Clamecy Clamecy, Nièvre « Du côté de Vinteuil » – Soirée Musicale chez Marcel Proust Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Nièvre

« Du côté de Vinteuil » – Soirée Musicale chez Marcel Proust Clamecy, 19 décembre 2021, Clamecy. « Du côté de Vinteuil » – Soirée Musicale chez Marcel Proust Salles des fêtes Romain Rolland, Mairie de Clamecy Place du 19 Août Clamecy

2021-12-19 – 2021-12-19 Salles des fêtes Romain Rolland, Mairie de Clamecy Place du 19 Août

Clamecy Nièvre Clamecy Nièvre EUR Le Festival Musical en Vaux d’Yonne vous propose de finir l’année en beauté avec un concert intitulé « Du côté de Vinteuil, une soirée musicale chez Marcel Proust ».

Avec Christophe Manien au piano, Naaman Sluchin au Violon, et Philippe Mercier en récitant.

Textes de Marcel Proust : Clara Schumann, Robert Schumann, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, César Franck. Dans le respect des mesures sanitaires en vigeur. +33 3 86 26 63 10 http://www.annee-musicale-en-vaux-d-yonne.fr/ Le Festival Musical en Vaux d’Yonne vous propose de finir l’année en beauté avec un concert intitulé « Du côté de Vinteuil, une soirée musicale chez Marcel Proust ».

Avec Christophe Manien au piano, Naaman Sluchin au Violon, et Philippe Mercier en récitant.

Textes de Marcel Proust : Clara Schumann, Robert Schumann, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, César Franck. Dans le respect des mesures sanitaires en vigeur. Salles des fêtes Romain Rolland, Mairie de Clamecy Place du 19 Août Clamecy

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Clamecy, Nièvre Autres Lieu Clamecy Adresse Salles des fêtes Romain Rolland, Mairie de Clamecy Place du 19 Août Ville Clamecy lieuville Salles des fêtes Romain Rolland, Mairie de Clamecy Place du 19 Août Clamecy