A l’occasion de la 6ème édition des Nuits de la Lecture, initiées par le Centre National du Livre, les 2 Ateliers de lecture à voix haute de l’Association Mélane, animés tous les jeudis soirs et les samedis matins au Théâtre Darius Milhaud (75019) par les comédiennes Elisabeth Tamaris et Marie Plateau, proposeront au Danube Palace Café (12 rue de la Solidarité 75019 Paris), **une lecture collective intégrale de la nouvelle de Guy de Maupassan**t **« La Maison Tellier »**. Une occasion de faire entendre autrement, à travers la variété des voix réunies, ce chef d’œuvre du mouvement réaliste de la littérature française du 19ème siècle, dont la drôlerie, la finesse d’observation, la gaité de l’inspiration et la beauté du style sont si réconfortantes en cemoment. On peut, au fil de la soirée, venir au choix écouter un passage, plusieurs épisodes ou la totalité de la nouvelle. Vendredi 21 janvier à 20h30. Le Danube Palace Café 12, rue de la Solidarité 75019 Paris

40 places assises

