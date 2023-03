Rendez-vous du côté de chez Souen Du côté de chez Souen Flaxlanden Catégories d’Évènement: FLAXLANDEN

Haut-Rhin

Rendez-vous du côté de chez Souen Du côté de chez Souen, 1 avril 2023, Flaxlanden. Rendez-vous du côté de chez Souen 1 et 2 avril Du côté de chez Souen Du côté de chez Souen, créateurs textile, vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes des métiers d’Art. Vous pourrez venir découvrir l’un des deux ateliers où sont pensées, crées et réalisés les pièces de vêtements, les accessoires de mode ainsi que les costumes de spectacle.

Vous pourrez plonger dans l’univers des matières qui inspirent nos créations. Pour l’occasion, des prototypes, des pièces de défilé ainsi que d’autres expressions de notre création textile seront exposées. Un show-room éphémère sera mis en place avec les pièces des dernières collections proposées à la vente. Du côté de chez Souen 14 rue de la Montée 68720 Flaxlanden Flaxlanden 68720 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.souen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100064391333620 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/souen.fashiondesign/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 #métiersd’art#ducôtéchezsouen#mode#pièceunique#Alsace#Mulhouse#créateurstextile ©Tania Dietrich

Détails Catégories d’Évènement: FLAXLANDEN, Haut-Rhin Autres Lieu Du côté de chez Souen Adresse 14 rue de la Montée 68720 Flaxlanden Ville Flaxlanden Departement Haut-Rhin Lieu Ville Du côté de chez Souen Flaxlanden

Du côté de chez Souen Flaxlanden Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flaxlanden/

Rendez-vous du côté de chez Souen Du côté de chez Souen 2023-04-01 was last modified: by Rendez-vous du côté de chez Souen Du côté de chez Souen Du côté de chez Souen 1 avril 2023 Du côté de chez Souen Flaxlanden FLAXLANDEN

Flaxlanden Haut-Rhin