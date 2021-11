Du Côté de Chez… Caroline Gaspard, à la Médiathèque Cahors, 19 novembre 2021, Cahors.

Du Côté de Chez… Caroline Gaspard, à la Médiathèque Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors

2021-11-19 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-19 Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès

Cahors Lot Cahors

Caroline Gaspard est âgée de 23 ans et est originaire de Carcassonne. Elle a commencé à écrire les aventures de Théa Davis à 17 ans et elle en est à son 6ème tome. Après s’être essayée à l’autoédition de 2018 à 2020, elle rentre finalement dans le monde des grands en éditant son premier tome en septembre 2020 : Théa Davis – La Confrérie des Sang-mêlé.

Un deuxième volume est en cours de réalisation. Caroline Gaspard écrit aussi un peu de poésie et a déjà créé une pièce pour une troupe de théâtre.

Vous aimez lire… La médiathèque du Grand Cahors vous propose de découvrir des écrivains sous la forme de rencontres originales, conviviales et d’une grande proximité. A travers une balade imaginaire, ils vous dévoileront leur univers littéraire, cinématographique et musical. Quels sont les livres, les films et la musique qui comptent dans leur propre histoire ? De quels livres ne peuvent-ils se détacher, quelles musiques rythment leurs mots, quels moments de cinéma les habitent ?

