« DU COQ À L’ÂME », ÉSACTO’LIDO PROMOTION 2019-2022

« DU COQ À L’ÂME », ÉSACTO’LIDO PROMOTION 2019-2022, 13 novembre 2022, . « DU COQ À L’ÂME », ÉSACTO’LIDO PROMOTION 2019-2022



2022-11-13 16:30:00 – 2022-11-13 18:00:00 Nous y voilà. À la recherche du point d’équilibre, suspendus à l’instant et pourtant déjà loin. Nous sommes là, contemplant le chemin parcouru avec notre barda, nos massues, corde et ballons. Nous sommes prêts à vous embarquer dans notre folie, notre joie et nos peurs. Un dernier voyage ensemble avant de se laisser glisser vers l’inconnu. Let’s go ! dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville