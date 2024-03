Du consentement à la co-création Centre-ville de Perpignan Perpignan, mercredi 20 mars 2024.

Du consentement à la co-création Parce que parfois il est difficile de dire non, parce que parfois même si on dit non l’autre entends oui, et puis aussi parce que des fois… on ne sait pas alors on laisse faire. Mercredi 20 mars, 10h00 Centre-ville de Perpignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

J’ai crée cet atelier parce que moi-même au sein de mon couple je me suis retrouvée régulièrement face un homme qui me disait clairement : « ta tête dis non mais ton corps dit oui! ».

Parce que parfois il a pu aussi m’arriver de me trouver dans des situations ambigües ou je me sentais paralysée, impossible de réagir avec en tête la phrase : « ce n’est pas si grave! »

Et parce que au jour d’aujourd’hui avec mon parcours j’en suis arrivée à me dire que même le mot consentement m’agresse dans le sens où cela voudrait dire que quelqu’un d’extérieur à moi propose quelque chose et que cela me positionne à devoir répondre avec un oui ou un non, cela m’angoisse même, m’étouffe je n’ai aucune envie de répondre, plutôt partir me cacher, fuir.

Alors que… si l’élan… vient des deux personnages, cela chante en moi, cela me propulse vers l’autre, avec un sentiment de joie intense, exaltante et je n’ai même plus besoin de dire oui, dans le sens où c’est tout mon être qui chante OUI, toute mon âme, tous les pores de ma peau, mon immense sourire, mes yeux qui pétillent…

Parce qu’un OUI doit être joyeux, vrai, vibrant alors seulement c’est un vrai OUI

Un petit oui ou oui si tu veux est un NON !

Un peut-être, un pourquoi pas, plus tard est un NON !

Un je ne sais pas est un NON !

Par un cercle de parole, des exercices d’écoute subtile, je vous emmène petit à petit à sentir, à savoir et surtout à oser, oser dire stop, oser dire non. Oser dire ce que je ressens sur l’instant, et toutes les autres formes de dire oui ou non sans blesser l’autre sans me trahir. J’apprends à me respecter pour me faire respecter, parce que c’est le chemin. Je vous accueille dans un cadre sécurisé et bienveillant pour explorer tous ces possibles.

Je vous invite à me laisser un SMS pour me poser toutes vos questions.

Namasté

Séverine

Centre-ville de Perpignan 66000 Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 62 72 84 »}]

consentement s’aimer