Du coeur à l'ouvrage : dans l'intimité du travail des archéologues

du samedi 23 octobre au samedi 26 février 2022 à Archives Nationales du Monde du Travail

Découvrez une soixantaine de photographies inédites d’archéologues au travail ! À l’origine, ces photos étaient destinées à garder la mémoire de celles et ceux qui ont fait ou qui font l’archéologie et à témoigner des conditions de réalisation des travaux archéologiques comme des méthodes employées. Présentées pour la première fois au grand public, elles offrent un témoignage visuel sur l’évolution considérable qu’a connu l’archéologie depuis les années 1960, en même temps qu’elles illustrent les mutations des techniques photographiques. La contemplation de ces photographies procure une émotion qui va au-delà de leur qualité artistique, probablement parce qu’elles figent un moment de vie dont on ressent l’intensité. C’est ce choc esthétique que l’exposition cherche à faire partager, par la sélection d’une soixantaine de clichés, noir et blanc ou couleur, 6 × 6 ou 24 × 36, argentiques ou numériques.

Entrée libre et gratuite

