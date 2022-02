Du coeur à l’ouvrage – à la rencontre des femmes archéologues Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Archives Nationales du Monde du Travail, le samedi 26 mars à 15:00

À l’occasion de la sortie du podcast « L’archéologie et les femmes » produit par le [studio Flamboyance](https://flamboyances.fr/), les archéologues du Service régional de l’archéologie vous proposent une visite guidée de l'[exposition « Du coeur à l’ouvrage : dans l’intimité des archéologues »](https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/Decouvrir/Expositions/Dans-les-murs/Du-caeur-a-l-ouvrage-dans-l-intimite-du-travail-des-archeologues). Venez découvrir les photographies d’archéologues d’hier et d’aujourd’hui au travail et rencontrer ces professionnels qui vous dévoileront toutes les ficelles du métier ! À l’issue de la visite, une rencontre-débat sera proposée avec l’écoute de morceaux choisis du podcast suivie d’un temps d’échange avec les archéologues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T17:00:00

